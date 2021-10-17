Сегодня в Лагани стартует творческая часть грантового проекта "Creative music Lab"

На базе Детской музыкальной школы мастер-классы по вокалу и инструментальному искусству для детей и молодежи проведут именитые наставники, Татьяна Бузылева и Инесса Месхишвили. Состоится семинар и для педагогов детской музыкальной школы. А свои знания в области актерского мастерства продемонстрирует Алексей Сарангов – главный режиссер Калмыцкого Государственного театра кукол «Джангар».