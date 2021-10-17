18 ноября, 00:54
 -6 °C
82,36
72,82
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 ноября, 11:20
НовостиКультура

Сегодня в Лагани стартует творческая часть грантового проекта "Creative music Lab"

Сегодня в Лагани стартует творческая часть грантового проекта "Creative music Lab"

На базе Детской музыкальной школы мастер-классы по вокалу и инструментальному искусству для детей и молодежи проведут именитые наставники, Татьяна Бузылева и Инесса Месхишвили. Состоится семинар и для педагогов детской музыкальной школы. А свои знания в области актерского мастерства продемонстрирует Алексей Сарангов – главный режиссер Калмыцкого Государственного театра кукол «Джангар».

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия