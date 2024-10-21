Всероссийская конференция «Формула согласия» начала свою работу в Каспийске

Республика Калмыкия представлена делегацией сотрудников Агентства по делам молодежи и Республиканского центра молодежи, в работе которых уделяется большое внимание вопросам профилактики терроризма и экстремизма среди подрастающего поколения.

- «Мероприятие очень серьёзное. Мы относимся к нему со всей ответственностью. С каждым годом через интернет распространяются новости, касающиеся этой проблемы. Мы заинтересованы получить новую информацию о том, как эффективно бороться с этой угрозой», – отметил член региональной делегации Намср Доржинов.

В рамках форума делегация из Калмыкии участвует в мастер-классах, дискуссиях, проектных сессиях и лекциях по актуальным вопросам.

Фото: Агентство по делам молодёжи Калмыкии