Каждый пятый житель Калмыкии планирует потратить тринадцатую зарплату на отпуск

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Калмыкии.

Больше всего надеются на «тринадцатую» зарплату жители Калмыкии до 34 лет (65%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 45%, а кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 57%.

Чаще всего жители Калмыкии планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (21%). 12% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам.

Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке. Остальные собираются тратить премию на семейные нужды, на подарки, на себя, другие планируют купить мебель или ремонт, либо будут оплачивать обучение (свое или ребенка). Всего 3% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят на медицинские услуги. По 1% жителей Калмыкии собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.