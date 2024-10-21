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22 октября, 12:27
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Мемориальную доску памяти воина, погибшего в СВО, открыли в школе

Мемориальную доску памяти воина, погибшего в СВО, открыли в школе

В средней школе поселка Унгн-Терячи Малодербетовского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти выпускника. Старший сержант, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, участник специальной военной операции, выпускник средней школы Наран Санджиев увековечил имя своими боевыми заслугами. За мужество, стойкость и верность воинскому долгу Наран награждён медалями за Отвагу, за отличие в службе II и III степени и за службу на Кавказе.

Почетное право открыть Доску памяти предоставили отцу героя и выпускнику школы, участнику СВО Александру Убушиеву.

Наран Санджиев посмертно награжден орденом Мужества.

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