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13 октября, 15:49
Новости

Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в 4 раз

Всероссийская акция "Сохраним лес" проводится в 4 раз

За 3 года в Калмыкии высадили миллион двести тысяч саженцев вяза, дуба, акации, джузгуна, смородины на площади более 650 гектаров. В этом году в республике акция стартовала с Октябрьского района, где высадят 161 тысячу саженцев на более 73 гектарах.

Экологическую инициативу может поддержать любой житель Калмыкии. Чтобы стать участником, достаточно найти свой регион на сайте акции и зарегистрироваться на ближайшую посадку деревьев или кустарников.

Фото взято в свободном доступе.

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