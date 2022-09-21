В поселке Чилгир Яшкульского района завершили обустройство парка отдыха

Его создали в рамках федерального проекта "Благоустройство сельских территорий". Благодаря программе там установили ограждение, беседки, скамейки, уличные светильники.



Также уложили тротуарную плитку, сделали велопарковку. Местные жители активно участвовали в озеленении площадки. В парке посадили саженцы туи, можжевельника, смородины, сирени и плодовых деревьев.



Фото взято из телеграм-канала Министерство сельского хозяйства Калмыкии.