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13 октября, 16:27
Новости

В поселке Чилгир Яшкульского района завершили обустройство парка отдыха

В поселке Чилгир Яшкульского района завершили обустройство парка отдыха

Его создали в рамках федерального проекта "Благоустройство сельских территорий". Благодаря программе там установили ограждение, беседки, скамейки, уличные светильники.

Также уложили тротуарную плитку, сделали велопарковку. Местные жители активно участвовали в озеленении площадки. В парке посадили саженцы туи, можжевельника, смородины, сирени и плодовых деревьев.

Фото взято из телеграм-канала Министерство сельского хозяйства Калмыкии.

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