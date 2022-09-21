В октябре в Управлении налоговой службы по Калмыкии пройдут Дни открытых дверей

Специалисты объяснят, кто и когда должен оплачивать налоги, расскажут о ставках и льготах, ответят на вопросы.



Жители республики могут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России, и уже в пятницу налогоплательщиков приглашают в офисы управления в Элисте, Городовиковске, Яшалте, Лагани, Кетченерах, Малых Дербетах, Садовом и Троицком. В Ики-Буруле День открытых дверей пройдет 17 октября, в Цаган Амане и Большом Царыне – 18 октября, в Комсомольском – 19 октября, в Приютном – 20 октября, в Яшкуле – 21 октября. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.