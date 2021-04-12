Всемирный День борьбы с буллингом, травлей или День поддержки

Он создан для того, чтобы доказать: проблемы детей не такие уж и детские. Порой, они влияют на самосознание и уверенность ребят. Такому отношению со стороны сверстников подвергается каждый четвертый подросток. Об этом говорят психологи. Главной традицией этого дня является облачение в рубашку розового цвета. Это своеобразный символ поддержки.

Впервые провели эту акцию в 2012 году, и она достаточно быстро распространилась по планете. Поддерживают ее сейчас около 25 стран