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4 мая, 15:19
Новости

Всемирный День борьбы с буллингом, травлей или День поддержки

Всемирный День борьбы с буллингом, травлей или День поддержки

 Он создан для того, чтобы доказать: проблемы детей не такие уж и детские. Порой, они влияют на самосознание и уверенность ребят. Такому отношению со стороны сверстников подвергается каждый четвертый подросток. Об этом говорят психологи. Главной традицией этого дня является облачение в рубашку розового цвета. Это своеобразный символ поддержки.

Впервые провели эту акцию в 2012 году, и она достаточно быстро распространилась по планете. Поддерживают ее сейчас около 25 стран

 

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