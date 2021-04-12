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4 мая, 16:17
НовостиБлаготворительность

«Чистый дом» и «Чистый двор». В Калмыкии стартовала акция помощи пожилым людям

«Чистый дом» и «Чистый двор». В Калмыкии стартовала акция помощи пожилым людям

 

В преддверии празднования 76 годовщины Великой Победы социальные работники проводят благотворительные акции «Чистый дом» и «Чистый двор» для пожилых людей. Открыли ее в Городовиковском районе. Здесь оказывают поддержку почти тремстам гражданам, из них 10 человек входят в льготные категории: 1 блокадница Ленинграда, 2 вдовы участников войны, 6 тружеников тыла и 1 несовершеннолетняя узница концлагеря.

Социальные работники привели в порядок дворовые территории, побелили плодовые деревья. Завершен косметический ремонт домовладений ветеранов. Кроме того, облагорожены места захоронений их родных и близких.

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