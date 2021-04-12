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4 мая, 14:22
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Процедура получения налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и земли упростится

Процедура получения налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и земли упростится

С 21 мая в Калмыкии их можно будет оформить автоматически. Без сбора документов и посещения инспекции. Не понадобится больше заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять другие данные, подтверждающие право на вычет. Достаточно подать заявление в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте Налоговой службы.

15:38:46Срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся плательщику в течение 15 дней вместо месяца. Закон касается вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

 

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