Процедура получения налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и земли упростится

С 21 мая в Калмыкии их можно будет оформить автоматически. Без сбора документов и посещения инспекции. Не понадобится больше заполнять декларацию 3-НДФЛ и предоставлять другие данные, подтверждающие право на вычет. Достаточно подать заявление в «личном кабинете налогоплательщика» на сайте Налоговой службы.

15:38:46Срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся плательщику в течение 15 дней вместо месяца. Закон касается вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.