Все тайное становится явным

На территории Калмыкии пресечено незаконное перемещение 110 голов сельскохозяйственных животных.

Совместный рейд Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отметил наиболее частые нарушения - перемещение животных без обязательного карантина и отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.

Так, на трассе Элиста - Астрахань в одной из автомашин находилось поголовье мелкого рогатого скота. 52 животных без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Также задержаны две машины, перевозившие 58 голов крупного рогатого скота без карантина и оформления необходимых документов.

Владельцы получили требования о постановке животных на карантин и проведении обязательных профилактических мероприятий. Автомашины доставлены в отделения полиции.

Фото: Управление Россельхознадзора по РВАОиРК