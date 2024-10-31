Все тайное становится явным
На территории Калмыкии пресечено незаконное перемещение 110 голов сельскохозяйственных животных.
Совместный рейд Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отметил наиболее частые нарушения - перемещение животных без обязательного карантина и отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.
Так, на трассе Элиста - Астрахань в одной из автомашин находилось поголовье мелкого рогатого скота. 52 животных без оформления ветеринарных сопроводительных документов.
Также задержаны две машины, перевозившие 58 голов крупного рогатого скота без карантина и оформления необходимых документов.
Владельцы получили требования о постановке животных на карантин и проведении обязательных профилактических мероприятий. Автомашины доставлены в отделения полиции.
Фото: Управление Россельхознадзора по РВАОиРК