«Моя Планета» — 15 лет в движении: главный познавательный канал о путешествиях отмечает юбилей

Ко дню рождения канал подготовил премьеры документальных проектов, обновление эфирного оформления, встречу с ведущими и другие сюрпризы

Познавательный телеканал о планете, красоте окружающей природы и разнообразии культур, путешествиях и приключениях «Моя Планета» отмечает юбилей — 15 лет вещания. Канал был запущен 1 ноября 2009 года; он быстро завоевал доверие аудитории и положил начало развитию отечественного рынка тематического телевидения. Сегодня библиотека телеканала насчитывает свыше 2000 собственных авторских познавательных программ. За 15 лет ведущие «Моей Планеты» объездили все континенты, проложили 7290 уникальных маршрутов, открыли для зрителей 152 страны и более 2000 городов, преодолели 1 700 000 километров — почти 5 расстояний от Земли до Луны.

«Наша миссия неизменна: мы хотим пробудить в зрителях жажду приключений, расширить их горизонты, рассказать о нашей прекрасной планете. Сколько событий, приключений и человеческих историй уместилось в эти 15 лет?

Множество! Мы создали 100 оригинальных тревел-форматов, более 1,5 тысяч документальных фильмов и более 2 тысяч авторских программ. Эти цифры, а также данные медиаизмерений позволяют считать „Мою Планету“ не только первым по времени появления, но и главным* познавательным каналом в нашей стране, рассказывающем об окружающем мире, путешествиях, удивительных животных нашей планеты и разных народах, живущих на ней», — говорит главный редактор телеканала «Моя Планета» Роман Лобашов.

Парад хитов и премьер

В честь дня рождения телеканал «Моя Планета» приготовил премьеры, поменял оформление, а также запустил ряд активностей в социальных сетях и на сайте.

С 1 по 17 ноября канал покажет «Хит-парад Моей Планеты» — самые рейтинговые и любимые зрителями программы, созданные за 15 лет. Зрители встретятся в эфире с теми, с кем открывали планету со дня основания канала. Это Андрей Понкратов («Человек мира», «А дома лучше»), Антон Зайцев («Планета вкусов», «Магия вкуса»), Александр Пряников («Мировой рынок»), Анастасия Чернобровина («Одна на планете»), Миша Ронкаинен («Россия вне зоны доступа», «Вне зоны доступа»), Вадим Норштейн («Тайна на карте») и многие другие.

С 5 по 8 ноября в эфир выйдет документальный сериал «Переплыть океан. История реальной кругосветки» о кругосветном путешествии отважных сибиряков Евгения Ковалевского и Станислава Берёзкина, которые впервые в истории предприняли попытку обогнуть земной шар на парусном тримаране. Премьерный восьмой фильм «От Австралии до Азии» расскажет о нападении акул на судно и новых приключениях отважных героев.

Кроме того, в ноябре будет представлена премьера цикла «Удивительный Китай». Будут показаны новые выпуски «А дома лучше» Андрея Понкратова, посвящённые Новгородской и Свердловской областям. Также выйдут сразу три премьерных эпизода цикла «Один день в городе» с Дианой Джалаловой, которая побывала в Малайзии. А ещё три новых фильма цикла «Магия вкуса» с самыми экзотическими рецептами, которые Антон Зайцев разузнал в Намибии, а также два новых эпизода реалити-шоу Миши Ронкаинена «Вне зоны доступа», снятые в Таджикистане. Вадим Норштейн в новых выпусках шоу «Тайна на карте» расскажет, какую месть Принцесса Укока обрушила на Алтай, а также о том, за что небольшой мыс на берегу Онежского озера окрестили Бесовым Носом. Среди премьер — проект «Затерянная в Азии», в котором его ведущая Анна Демьяна откроет самую контрастную часть света и сделает это без предрассудков.

1 ноября телеканал поменяет эфирное оформление: акцент в айдентике сделан на узнаваемом логотипе, который полюбила аудитория. В новом дизайне использованы спиралевидные элементы, создающие ощущение постоянного движения. Насыщенные цвета и впечатляющие панорамные виды призваны вдохновлять зрителей на новые путешествия и открытия.

Встреча с ведущими

К 15-летию «Моя Планета» организует встречу с ведущими. 1 ноября в 17:00 состоится «ВК Звонок», в котором примут участие Андрей Понкратов, Вадим Норштейн, Диана Джалалова, Антон Зайцев, Виктор Михайлов и Евгения Вайс, Анна Демьяна, Миша Ронкаинен. Они расскажут о своей работе тревел-журналистами, интересных случаях во время съёмок, самых труднодоступных точках России и мира, где им довелось побывать, самых таинственных городах и многом другом. Зрители смогут задавать вопросы в комментариях под трансляцией.

1 ноября на сайте и в соцсетях «Моей Планеты» можно будет узнать о том, как создавался телеканал, как он развивался и рос. Ведущие поделятся своими личными историями о том, как в их жизни появилась «Моя Планета» и что же она изменила.

В течение ноября в социальных сетях канала будут выходить подборки самых интересных достопримечательностей России. 21 ноября ВКонтакте состоится специальное событие — «Вкусное кругосветное путешествие». Подписчики увидят лучшие выпуски программы «Магия вкуса», где собраны сотни рецептов со всего мира, и смогут выбрать самое лучшее блюдо.

Кроме того, у подписчиков «Моей Планеты» также будет возможность установить яркий стикерпак в социальной сети Одноклассники.