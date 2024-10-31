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2 ноября, 06:53
НовостиСобытиеКриминал

Двое жителей Калмыкии, в том числе несовершеннолетний предстанут перед судом, сообщает управление следственного комитета

Двое жителей Калмыкии, в том числе несовершеннолетний предстанут перед судом, сообщает управление следственного комитета

По версии следствия, подросток в ходе словесного конфликта нанес несовершеннолетнему потерпевшему повреждения, относящиеся к средней тяжести вреда, причиненного здоровью. Также 17-летний обвиняемый под угрозой применения насилия неоднократно высказал несовершеннолетнему местному жителю требование о передаче ему денежных средств. Всего потерпевший в указанный период передал обвиняемому денежные средства на общую сумму 77 750 рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

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