Двое жителей Калмыкии, в том числе несовершеннолетний предстанут перед судом, сообщает управление следственного комитета

По версии следствия, подросток в ходе словесного конфликта нанес несовершеннолетнему потерпевшему повреждения, относящиеся к средней тяжести вреда, причиненного здоровью. Также 17-летний обвиняемый под угрозой применения насилия неоднократно высказал несовершеннолетнему местному жителю требование о передаче ему денежных средств. Всего потерпевший в указанный период передал обвиняемому денежные средства на общую сумму 77 750 рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению.