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9 ноября, 12:09
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Каждая четвертая компания в Калмыкии предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

Каждая четвертая компания в Калмыкии предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций.

В Калмыкии о наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 16% предприятий. 14% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия.

Опрос был проведен с 27 августа по 13 сентября. Количество респондентов не указывается.

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