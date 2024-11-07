Каждая четвертая компания в Калмыкии предоставляет сотрудникам пенсионный пакет

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие представители кадровых служб предприятий и организаций.

В Калмыкии о наличии пенсионного пакета, включающего различные льготы и выплаты сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых, рассказали представители каждой четвертой компании. Выплаты и подарки к праздникам практикуют 16% предприятий. 14% компаний оказывают материальную помощь пенсионерам. Каждая десятая компания приглашает сотрудников, вышедших на пенсию, на корпоративные мероприятия.

Опрос был проведен с 27 августа по 13 сентября. Количество респондентов не указывается.