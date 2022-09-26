Все меньше времени остается для того , чтобы отправиться заявку для участия в Республиканском конкурсе вокального искусства "Голос Калмыкии"

Он состоится в колледже искусств имени Чонкушова в 8 раз. В нем ежегодно участвуют вокалисты от 5 до 30 лет. Творческое состязание проходит в 5 возрастных категориях.



Жителям региона предлагают выступить как с сольным номером, так и в составе дуэта, трио, ансамбля. Зрители и члены жюри услышат эстрадное, народное и академическое пение, сообщают организаторы. Заявки принимают до 20 октября.