18 октября, 11:44
Все меньше времени остается для того , чтобы отправиться заявку для участия в Республиканском конкурсе вокального искусства "Голос Калмыкии"
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Он состоится в колледже искусств имени Чонкушова в 8 раз. В нем ежегодно участвуют вокалисты от 5 до 30 лет. Творческое состязание проходит в 5 возрастных категориях.
Он состоится в колледже искусств имени Чонкушова в 8 раз. В нем ежегодно участвуют вокалисты от 5 до 30 лет. Творческое состязание проходит в 5 возрастных категориях.
Жителям региона предлагают выступить как с сольным номером, так и в составе дуэта, трио, ансамбля. Зрители и члены жюри услышат эстрадное, народное и академическое пение, сообщают организаторы. Заявки принимают до 20 октября.