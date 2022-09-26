18 октября, 08:52
 15 °C
60,56
61,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 октября, 11:44
Новости

Все меньше времени остается для того , чтобы отправиться заявку для участия в Республиканском конкурсе вокального искусства "Голос Калмыкии"

Все меньше времени остается для того , чтобы отправиться заявку для участия в Республиканском конкурсе вокального искусства "Голос Калмыкии"

Он состоится в колледже искусств имени Чонкушова в 8 раз. В нем ежегодно участвуют вокалисты от 5 до 30 лет. Творческое состязание проходит в 5 возрастных категориях.

Жителям региона предлагают выступить как с сольным номером, так и в составе дуэта, трио, ансамбля. Зрители и члены жюри услышат эстрадное, народное и академическое пение, сообщают организаторы. Заявки принимают до 20 октября.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия