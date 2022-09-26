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18 октября, 12:16
Новости

"Виртуозы Москвы"

"Виртуозы Москвы"

Калмыцкие зрители смогут насладиться выступлением государственного камерного оркестра под руководством выдающегося скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Их коллектив выступит в Элисте при поддержке центрального хурула республики.

Мероприятие состоится в рамках международной акции "Спасибо, Далай-лама!". Также пройдет презентация аудиокниги Его Святейшества "Этика для нового тысячелетия", озвученная Владимиром Спиваковым.

Публике представят снятый по ее мотивам фильм "Мольба". Режиссером выступил наш земляк Мингиян Манджиев, сообщает пресс-служба центрального хурула. Концерт пройдет в Калмгосфилармонии 9 ноября.

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