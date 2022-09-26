18 октября, 11:19
Кто и когда должен уплачивать налоги, каковы ставки и льготы
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Обо всем этом расскажет региональное управление налоговой службы сегодня жителям 2 райцентров Цаган Амана и Большого Царына в ходе проведения акции Дня открытых дверей.
Обо всем этом расскажет региональное управление налоговой службы сегодня жителям 2 райцентров Цаган Амана и Большого Царына в ходе проведения акции Дня открытых дверей.
Для этого жители республики могут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.