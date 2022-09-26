Кто и когда должен уплачивать налоги, каковы ставки и льготы

Обо всем этом расскажет региональное управление налоговой службы сегодня жителям 2 райцентров Цаган Амана и Большого Царына в ходе проведения акции Дня открытых дверей.



Для этого жители республики могут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.