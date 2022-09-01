Все, кто любит собираться вместе и петь хором, смогут поучаствовать в республиканском конкурсе "Битва хоров"

В преддверии Международного дня пожилых людей Министерством социального развития, труда и занятости региона объявлен республиканский конкурс. В нем могут принять участие вокальные ансамбли от 5 человек пред и пенсионного возраста. Каждому коллективу необходимо представить по два музыкальных произведения: Народное и Эстрадное пение.



Победителем станет участник с наивысшим рейтингом, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценочной работы конкурсной комиссии. Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта "Демография".