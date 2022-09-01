С сегодняшнего дня и по 26 сентября жители могут внести свои предложеня по внешнему виду и благоустройству улицы имени Басана Городовикова с парковой зоной

Она будет благоустроена в 2023-м году. Это выбор элистинцев. В ходе голосования за общественную территорию приняло участие 441 человек. Объект был утвержден для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".



Как изменится одна из центральных исторических улиц города узнаем в конце месяца.