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22 сентября, 12:51
НовостиСтроительство

С сегодняшнего дня и по 26 сентября жители могут внести свои предложеня по внешнему виду и благоустройству улицы имени Басана Городовикова с парковой зоной

С сегодняшнего дня и по 26 сентября жители могут внести свои предложеня по внешнему виду и благоустройству улицы имени Басана Городовикова с парковой зоной

Она будет благоустроена в 2023-м году. Это выбор элистинцев. В ходе голосования за общественную территорию приняло участие 441 человек. Объект был утвержден для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах на заседании общественной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как изменится одна из центральных исторических улиц города узнаем в конце месяца.

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