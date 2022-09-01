Народный участковый–2022

В Калмыкии определилась восьмерка лидеров регионального этапа конкурса. В первом этапе приняли участие 16 участковых уполномоченных из всех территориальных отделов МВД России на районном уровне и столичного полицейского управления. Всего за претендентов проголосовали свыше 800 человек.



В результате онлайн-голосования наибольшую поддержку со стороны граждан получили: участковые уполномоченные по Элисте , Городовиковскому, Малодербетовскому , Сарпинскому, Целинному, Приютненскому, Лаганскому, Яшкульскому районов. Эти офицеры полиции примут участие во втором этапе голосования, которое состоится с 7 по 16 октября.