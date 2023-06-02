Все еще подводятся итоги всероссийского онлайн-голосования по благоустройству, которое завершилось 31 мая

Напомним, что в нем приняли участие свыше 24-х тысяч жителей региона. В этом году на их обсуждение было вынесено 19 общественных территорий. А выбранные будут благоустроены в рамках федерального проекта « Формирование комфортной городской среды» уже будущем году.

Окончательные результаты кампании всех поступивших на онлайн-платформу голосов будут известны совсем скоро, сообщили представители профильного министерства.