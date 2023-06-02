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5 июня, 09:52
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На ремонт моста между Калмыкией и Ростовской областью потратят 161 млн. рублей

На ремонт моста между Калмыкией и Ростовской областью потратят 161 млн. рублей

Он расположен на автомобильной дороге регионального значения «Элиста — Ремонтное — Зимовники». Министерство транспорта Ростовской области уже объявило поиск подрядчика для проведения работ. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Срок исполнения контракта назначен на середину декабря следующего года. Финансирование осуществляется за счет бюджета области. Согласно смете контракта планируется демонтаж пролетных строений, восстановление и закрепление автомобильной дороги.

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