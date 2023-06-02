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5 июня, 09:08
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В Калмыкии выбирают «Лучшую школьную столовую-2023»

В Калмыкии выбирают «Лучшую школьную столовую-2023»

Конкурс проводит региональный Минобр. Жюри обращает внимание не только на то, как вкусно и полезно кормят детей, но и на соблюдение санитарных норм. Вопросы школьного питания, прежде всего, волнуют родителей и докторов, которые считают, что в последние годы здоровье учащихся ухудшилось. А все из-за фаст -фудов, которыми так увлекаются дети. Поэтому конкурс направлен на внедрение инновационных технологий, современных форм и методов предоставления качественного, сбалансированного питания в стенах учебного заведения.

Напомним, что в прошлом году Троицкая средняя школа вошла в число 20-ти лучших школьных столовых. Об этом сообщает Министерство науки и образования.

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