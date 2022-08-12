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3 сентября, 10:03
НовостиТуризм

Все больше туристов приезжает в Калмыкию чтобы посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни

Все больше туристов приезжает в Калмыкию чтобы посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни

Как сообщают сотрудники музея "Истории буддизма" Центрального хурула, туристический поток увеличился в 2 раза, расширилась география.

Старший экскурсовод Галина Айдарова: "С нашим буддийским храмом вплотную сотрудничают более 80 турфирм России. Вся работа по координации осуществляемых экскурсий проводится нами. Мы стараемся, чтобы не было пересечения групп или совпадения с проведением молебнов. А самое главное, администрация Центрального хурула допускает экскурсоводов, получивших аккредитацию, ведь это очень важно нести в люди правильную информацию как о буддийском учении, так и о работе самого храма".

В преддверии нового туристического сезона в начале следующего года будет организован практический семинар-практикум с местными экскурсоводами.

Видео из аккаунта Центрального Хурула Калмыкии.

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