Все больше туристов приезжает в Калмыкию чтобы посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни

Как сообщают сотрудники музея "Истории буддизма" Центрального хурула, туристический поток увеличился в 2 раза, расширилась география.



Старший экскурсовод Галина Айдарова: "С нашим буддийским храмом вплотную сотрудничают более 80 турфирм России. Вся работа по координации осуществляемых экскурсий проводится нами. Мы стараемся, чтобы не было пересечения групп или совпадения с проведением молебнов. А самое главное, администрация Центрального хурула допускает экскурсоводов, получивших аккредитацию, ведь это очень важно нести в люди правильную информацию как о буддийском учении, так и о работе самого храма".



В преддверии нового туристического сезона в начале следующего года будет организован практический семинар-практикум с местными экскурсоводами.



Видео из аккаунта Центрального Хурула Калмыкии.