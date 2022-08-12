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3 сентября, 09:02
НовостиОбразование

Уже в этом году в республике появится 11 современных мастерских

Уже в этом году в республике появится 11 современных мастерских

Среди заявленных направлений - «Лечебная деятельность», «Медицинский и социальный уход», «Сварочные технологии», «Добыча нефти и газа», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис».

Создаются мастерские в рамках национального проекта «Образование». Из федерального бюджета на их обустройство направлены субсидии в размере 55 млн. рублей.

Работать заведения будут на базе учреждений среднего профессионального образования: БПОУ РК «Торгово-технологический колледж», Калмыцкий государственный колледж нефти и газа, Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой, БПОУ РК «Политехнический техникум» г.Лагань и Башантинский колледж имени Ф. Г. Попова.

Фото с сайта Правительства РК.

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