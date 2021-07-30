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8 сентября, 15:28
НовостиГород

Все 27 котельных Элисты получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

Все 27 котельных Элисты получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

Об этом рассказали специалисты «Энергосервиса». Подготовка к отопительному сезону началась еще весной, когда в городе отключили теплоснабжение. За это время был проделан определенный фронт работы: отремонтированы все объекты, занятые в обеспечении населения теплом. Кроме того, в них установлено новое современное оборудование.

Своевременная профилактическая работа, уверены коммунальщики, позволит обеспечить стабильное функционирование системы теплоснабжения в зимний период.

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