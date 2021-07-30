Все 27 котельных Элисты получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

Об этом рассказали специалисты «Энергосервиса». Подготовка к отопительному сезону началась еще весной, когда в городе отключили теплоснабжение. За это время был проделан определенный фронт работы: отремонтированы все объекты, занятые в обеспечении населения теплом. Кроме того, в них установлено новое современное оборудование.

Своевременная профилактическая работа, уверены коммунальщики, позволит обеспечить стабильное функционирование системы теплоснабжения в зимний период.