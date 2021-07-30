Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет

Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. В последний раз Красную книгу России издавали в 2001 году. За это время ситуация изменилась, потому что за двадцать лет 14 видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них - сайгак и каспийский тюлень - рассказал Козлов в кулуарах Восточного экономического форума.

В мае Козлов заявил журналистам, что 13 видов животных, обитающих на территории России, находятся под угрозой исчезновения. Ранее Правительство предложило ужесточить правила выдачи охотничьего билета. Так, кандидатов могут обязать изучать требования охотничьего минимума. Кроме того, желающие получить оружие должны будут иметь заключение об отсутствии медицинских противопоказаний. Только после всех этих процедур можно оформить лицензию на оружие.