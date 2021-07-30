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8 сентября, 16:24
НовостиОбщество

В МФЦ четырех районов начали предоставлять услуги ЗАГС

В МФЦ четырех районов начали предоставлять услуги ЗАГС

 

С этого месяца услуги по выдаче свидетельств о рождении и смерти стали предоставлять МФЦ Яшкульского, Целинного, Городовиковского и Лаганского районов. В эти учреждения были приобретены четыре специальных программно-аппаратных комплекса и принтеры. Первыми еще год назад документы стали выдавать в многофункциональном центре Элисты. За то время выдано около 400 свидетельств о рождении и свыше1200 – о смерти.

Также до конца года к единому порталу дополнительно подключат 101 социально значимую госуслугу. Об этом сообщили в федеральном Министерстве цифрового развития. Ведомство будет отслеживать ежемесячную динамику запуска этого проекта в субъектах.

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