В МФЦ четырех районов начали предоставлять услуги ЗАГС

С этого месяца услуги по выдаче свидетельств о рождении и смерти стали предоставлять МФЦ Яшкульского, Целинного, Городовиковского и Лаганского районов. В эти учреждения были приобретены четыре специальных программно-аппаратных комплекса и принтеры. Первыми еще год назад документы стали выдавать в многофункциональном центре Элисты. За то время выдано около 400 свидетельств о рождении и свыше1200 – о смерти.

Также до конца года к единому порталу дополнительно подключат 101 социально значимую госуслугу. Об этом сообщили в федеральном Министерстве цифрового развития. Ведомство будет отслеживать ежемесячную динамику запуска этого проекта в субъектах.