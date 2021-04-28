Время подводить итоги. Что предпочли элистинцы и жители семи муниципалитетов?

Завершилось голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. Например, жителям столицы нужно было выбрать одну из трех территорий: «Аллея героев», сквер у кинотеатра «Родина» и парк «Молодежный» в 1 микрорайоне. В этом году впервые принять участие в проекте можно было онлайн – на федеральной платформе.

Традиционно, выбранная территория будет благоустроена за счет программы «Формирование комфортной городской среды». Это часть Национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом мы расскажем в дневном выпуске в 14.30.