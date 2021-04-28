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31 мая, 14:26
НовостиКультура

В День защиты детей юных элистинцев ждет сюрприз

В День защиты детей юных элистинцев ждет сюрприз

Менее, чем через сутки наступит лето. А с ним и День защиты детей. К этому празднику калмыцкий Государственный театр кукол, который почти через 30 лет возрожден в Калмыкии, готовит юным элистинцам сюрприз. Артисты представят нового персонажа – мальчика Бадмашку. Он непременно станет визитной карточкой коллектива. Малыш поет, танцует. С помощью игр и интерактива он будет учить родному языку маленьких жителей республики.

Как идет подготовка к одному из самых знаменательных событий? Некоторые секреты создания первого актера театра кукол - сегодня в эфире «Вести Калмыкия».

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