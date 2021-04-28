50 стационарных комплексов на дорогах в скором времени начнут работать в регионе

Об этом сообщает министерство цифрового развития. Их оборудуют на ранее установленных участках, также планируется дополнительная установка технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на аварийно-опасных участках.

Как сообщили в ГИБДД, только в прошлом году выявлено свыше 220 тысяч административных правонарушений. А сумма наложенных штрафов превышает свыше 127 миллионов рублей. Материал об этом смотрите сегодня в выпусках «Вести Калмыкия».