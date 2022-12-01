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29 марта, 12:14
Новости

Временное ограничение дорожного движения, предупреждает в своих соцсетях администрация города Элисты

Временное ограничение дорожного движения, предупреждает в своих соцсетях администрация города Элисты

В связи с проведением Фестиваля тюльпанов будет ограничено движение автотранспортных средств на проезжей части по улице С. Кирова (от ул. В. Ленина до ул. Л. Толстого) 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля и 1 мая с 2023 года с 8:00 до 20:00.

Предупреждаем автолюбителей заранее выбрать пути объезда.

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