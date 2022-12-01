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29 марта, 13:44
Новости

В Калмыкии свыше 8,5 тысяч женщин получили поддержку по программе "Родовый сертификат" в 2022 году

В Калмыкии свыше 8,5 тысяч женщин получили поддержку по программе "Родовый сертификат" в 2022 году

На эти цели региональное Отделение Социального Фонда направило в лечебные учреждения республики свыше 26 миллионов рублей. Электронный документ позволяет женщине бесплатно наблюдаться в медицинской организации, проходить все необходимые обследования, получать качественную помощь во время беременности, родов и в послеродовой период, а также своевременное проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни. Напомним, программа “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”.

Получить его может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.

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