В Калмыкии свыше 8,5 тысяч женщин получили поддержку по программе "Родовый сертификат" в 2022 году

На эти цели региональное Отделение Социального Фонда направило в лечебные учреждения республики свыше 26 миллионов рублей. Электронный документ позволяет женщине бесплатно наблюдаться в медицинской организации, проходить все необходимые обследования, получать качественную помощь во время беременности, родов и в послеродовой период, а также своевременное проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни. Напомним, программа “Родовой сертификат” — это часть национального проекта “Здоровье”.



Получить его может любая будущая мама — как гражданка России, так и женщина, проживающая в стране на законных условиях, например, с видом на жительство.