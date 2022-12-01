С 1 апреля жители Калмыкии смогут записать детей в школу через портал "Гоуслуги"

Заявление родители могут заполнить заранее. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнётся приём заявок, достаточно будет нажать кнопку "Отправить".



Отметим, что заявление можно подать сразу в несколько школ, на портале будет отображаться количество свободных мест.