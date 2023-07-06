Временное ограничение дорожного движения!

В связи с проведением фестиваля «Семейная команда», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

Сеголня с 8:00 до 23:00 будет ограничено движение на стоянках транспортных средств: - при входе в парк Победы со стороны проспекта имени Петра Анацкого; - в АТО «Город Шахмат».

А также будет временно ограничено движение в г. Элиста с 17:00 до 19:00 часов 8 июля на проезжей части проспекта имени Петра Анацкого (от парка Победы до АТО «Город Шахмат»).

Сообщает пресс-служба администрации города Элиста.