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8 июля, 12:43
Новости

Временное ограничение дорожного движения!

Временное ограничение дорожного движения!

В связи с проведением фестиваля «Семейная команда», приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

Сеголня с 8:00 до 23:00 будет ограничено движение на стоянках транспортных средств: - при входе в парк Победы со стороны проспекта имени Петра Анацкого; - в АТО «Город Шахмат».

А также будет временно ограничено движение в г. Элиста с 17:00 до 19:00 часов 8 июля на проезжей части проспекта имени Петра Анацкого (от парка Победы до АТО «Город Шахмат»).

Сообщает пресс-служба администрации города Элиста.

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