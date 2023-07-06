8 июля, 13:05
Сегодня наградят 76 семейных пар Калмыкии медалями "За любовь и верность"
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Всего с 2008 года обладателями данной награды (с учетом текущего года) в Калмыкии являются 1191 супружеская пара, сообщает Минсоцразвития Калмыкии.
Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Фондом социально-культурных инициатив. Ею награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.