Сегодня наградят 76 семейных пар Калмыкии медалями "За любовь и верность"

Всего с 2008 года обладателями данной награды (с учетом текущего года) в Калмыкии являются 1191 супружеская пара, сообщает Минсоцразвития Калмыкии.

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Фондом социально-культурных инициатив. Ею награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.