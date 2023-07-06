8 июля, 21:41
 27 °C
99,82
91,69
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 июля, 13:05
Новости

Сегодня наградят 76 семейных пар Калмыкии медалями "За любовь и верность"

Сегодня наградят 76 семейных пар Калмыкии медалями "За любовь и верность"

Всего с 2008 года обладателями данной награды (с учетом текущего года) в Калмыкии являются 1191 супружеская пара, сообщает Минсоцразвития Калмыкии.

Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Фондом социально-культурных инициатив. Ею награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия