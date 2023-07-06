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8 июля, 07:41
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В п.Эвдык проводили в последний путь ефрейтора Эрдни Владимировича Бураева. Об этом сообщил глава Октябрьского РМО Басанг Убушаев

В п.Эвдык проводили в последний путь ефрейтора Эрдни Владимировича Бураева. Об этом сообщил глава Октябрьского РМО Басанг Убушаев

«2 июля 2023 года Калмыкия потеряла преданного сына и защитника - в бою близи Артемовска, отражая натиск нацистов.

Эрдни родился 11 апреля 1984 года, он был отличным воином, верным другом, хорошим, справедливым, отзывчивым и добродушным человеком. Друзья называли его просто - Красавчик.

Осенью прошлого года Эрдни Владимирович был призван в порядке частичной мобилизации и ни секунды не раздумывая встал на защиту своей Родины, на защиту нас с вами.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым в связи с уходом из жизни достойного сына своего Отечества - Эрдни Бураева."- написал Басанг Убушаев в своих соцсетях.

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