Молодые творцы Калмыкии смогут продемонстрировать стране свои таланты

В декабре в Москве будет развернута ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна "Арт Молодость". Она объединит модельеров и художников со всей страны на одной площадке, которые громко заявят о себе и покажут столичной публике собственную оригинальную продукцию.



Как отметили на сайте ярмарки, мероприятие объединит организаторов арт-кластера "Таврида", локальных дизайнеров, молодых предпринимателей и различные бренды.