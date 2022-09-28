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17 ноября, 09:48
Новости

Молодые творцы Калмыкии смогут продемонстрировать стране свои таланты

Молодые творцы Калмыкии смогут продемонстрировать стране свои таланты

В декабре в Москве будет развернута ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна "Арт Молодость". Она объединит модельеров и художников со всей страны на одной площадке, которые громко заявят о себе и покажут столичной публике собственную оригинальную продукцию.

Как отметили на сайте ярмарки, мероприятие объединит организаторов арт-кластера "Таврида", локальных дизайнеров, молодых предпринимателей и различные бренды.

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