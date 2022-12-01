26 апреля, 12:11
Врачи Республиканского Детского Медцентра провели первую операцию под визуальным контролем эндоскопа
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Это позволило произвести удаление кисты из гайморовой пазухи практически без хирургического вмешательства. Главным преимуществом такой малоинвазивной операции является ее менее травматичный и безболезненный характер, что в свою очередь обеспечивает быструю и легкую реабилитацию пациента. По словам представителей центра, это шаг вперёд.
Это позволило произвести удаление кисты из гайморовой пазухи практически без хирургического вмешательства. Главным преимуществом такой малоинвазивной операции является ее менее травматичный и безболезненный характер, что в свою очередь обеспечивает быструю и легкую реабилитацию пациента. По словам представителей центра, это шаг вперёд.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Калмыкии, ребёнок уже идёт на поправку.
Фото: Республиканский детский медицинский центр