Сегодня в Элисте состоялся митинг, посвященный 37-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает ГУ МЧС по Калмыкии в своём телеграмм канале

Сотрудники МЧС Калмыкии почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, катастрофа случилась 26 апреля 1986 года, в тот день, в зону бедствия были мобилизованы тысячи специалистов различного профиля. Последствия этой аварии стало символом крупнейшей в истории человечества техногенной и экологической катастрофы.



"Почтить память товарищей пришли непосредственные участники тех трагических событий, вдовы погибших и умерших, их дети, представители администрации города, делегация Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия. После официальной части была объявлена минута молчания в честь тех, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения других, при ликвидации последствий этой техногенной катастрофы. Участники митинга возложили венки к памятнику "Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС", сообщило в своём телеграмм канале ГУ МЧС Калмыкии.



Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия