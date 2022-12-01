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26 апреля, 11:47
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Сегодня в Элисте состоялся митинг, посвященный 37-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает ГУ МЧС по Калмыкии в своём телеграмм канале

Сегодня в Элисте состоялся митинг, посвященный 37-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает ГУ МЧС по Калмыкии в своём телеграмм канале

Сотрудники МЧС Калмыкии почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, катастрофа случилась 26 апреля 1986 года, в тот день, в зону бедствия были мобилизованы тысячи специалистов различного профиля. Последствия этой аварии стало символом крупнейшей в истории человечества техногенной и экологической катастрофы.

"Почтить память товарищей пришли непосредственные участники тех трагических событий, вдовы погибших и умерших, их дети, представители администрации города, делегация Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия. После официальной части была объявлена минута молчания в честь тех, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения других, при ликвидации последствий этой техногенной катастрофы. Участники митинга возложили венки к памятнику "Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС", сообщило в своём телеграмм канале ГУ МЧС Калмыкии.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

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