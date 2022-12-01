Информационная консультационная служба АПК расширяет сферу деятельности в области племенного животноводства

Напомним, что это подведомственное учреждение министерства сельского хозяйства республики. Два года назад на его базе был создан центр для своевременной интеграции региона в современную систему племенного животноводства. Для подтверждения статуса была проведена соответствующая работа. Главная задача произвести учет поголовья, сформировать автоматизированную базу данных и оценку племенной ценности животных.



Это делается для того, чтобы вся статистика вошла в федеральный государственный реестр племенных ресурсов.