Впервые за много лет в Калмыкии началась миграция сайгаков

Как отмечают специалисты, это радостное событие связано с ростом их численности. Так считает директор заповедника «Чёрные земли» Батаар Убушаев

Краснокнижные животные 20 лет не решались мигрировать в отдалённые районы. А в этом году около трети всей популяции ушли в Октябрьский, Кетченеровский, Целинный и Малодербетовский районы.

Примечательно, что в прошлом году на территории заповедника насчитывалось около 10 тысяч степных антилоп, что в три раза больше, чем было 5 лет назад.