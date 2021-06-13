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12 июля, 13:33
НовостиЭкология

Впервые за много лет в Калмыкии началась миграция сайгаков

Впервые за много лет в Калмыкии началась миграция сайгаков

Как отмечают специалисты, это радостное событие связано с ростом их численности. Так считает директор заповедника «Чёрные земли» Батаар Убушаев

 Краснокнижные животные 20 лет не решались мигрировать в отдалённые районы. А в этом году около трети всей популяции ушли в Октябрьский, Кетченеровский, Целинный и Малодербетовский районы.

Примечательно, что в прошлом году на территории заповедника насчитывалось около 10 тысяч степных антилоп, что в три раза больше, чем было 5 лет назад.  

 

 

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