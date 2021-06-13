В посёлке Шарнут Сарпинского района открыли новую детскую площадку

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Дети пели песни, читали стихи и йоряли. Общими усилиями шарнутцев новая площадка была построена за месяц в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках мероприятия также состоялось награждение семьи Андрияновых, участников регионального этапа конкурса «Семья года-2021».

В посёлке проживают 3 семьи, которые в браке уже более 50 лет.