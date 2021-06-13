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12 июля, 14:34
Новости

В посёлке Шарнут Сарпинского района открыли новую детскую площадку

В посёлке Шарнут Сарпинского района открыли новую детскую площадку

Торжественное мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Дети пели песни, читали стихи и йоряли. Общими усилиями шарнутцев новая площадка была построена за месяц в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

  В рамках мероприятия также состоялось награждение семьи Андрияновых, участников регионального этапа конкурса «Семья года-2021». 

    В посёлке проживают 3 семьи, которые в браке уже более 50 лет. 

 

 

 

 

 

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