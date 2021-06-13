Калмыцкая певица примет участие в этническом фестивале «Золотой голос Байкала»

Солистка Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» Диана Босхомджиева представит Калмыкию на международном фестивале-конкурсе, который пройдёт с 20 по 23 июля.

Участникам предстоит спеть композиции на родном языке, а также попробовать себя в исполнении песен на бурятском. Изначально мероприятие должно было пройти на берегу Байкала, но из-за пандемии фестиваль было решено провести в онлайн-режиме.

Подробнее об этом расскажет сама Диана Босхомджиева в интервью нашему корреспонденту Церену Банинову. Подробности смотрите в наших выпусках.