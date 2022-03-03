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4 апреля, 16:49
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Впервые в Калмыкии состоялся российский кубок по борьбе на поясах

Впервые в Калмыкии состоялся российский кубок по борьбе на поясах

По итогам - в копилке калмыцких атлетов два золота, одно серебро и четыре бронзы. Лучшие результаты продемонстрировали Денис Санзыров, Эдуард Кольвах, Леонид Савхаев. Это был отборочный этап на кубок мира, который состоится в Казани.

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В соревновании приняли участие более 150 спортсменов из 20 регионов. То, что борьба на поясах становится популярной, подтверждает факт участия представительниц слабого пола. Никто не хотел подвести своих тренеров и всеми силами старались войти в число призеров.

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