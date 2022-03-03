В условиях санкций калмыцкие коневоды наращивают производство

Съемочная группа Вестей побывала в Яшкульском районе. По словам директора племенного конезавода 28-ой Армии Боры Эдгеева, сохранить и приумножить поголовье – посильная задача как для овцеводов, так и табунщиков.

Пока брат Расул, возглавляющий чабанскую бригаду, занимается бумажными делами, он в районе с отчетом, парадом в хозяйстве командует Гаджимагомед. Забот, по словам чабана, хватает. Идет окот, и очень важно, не только вовремя подкормить овцематок, но и проследить за ягнятами, чтобы не ослабли, не доедая досыта.Только так можно сохранить молодняк.

Инициатором создания чабанской бригады Абдулаевых был глава семейства – Магомед Магомедович, который лет пятнадцать назад перевез из Хулхуты на животноводческую стоянку всю семью. А несколько лет назад бразды правления в свои руки взял старший сын. Расул, по словам отца, взялся за гуж, со знанием дела. Но, все же, поддержка со стороны местной власти и, в целом, государства - важное подспорье.

Племзавод имени 28 армии - одно из передовых хозяйств. А потому - субсидии по результатам важных компаний здесь получают многие животноводческие бригады. В этом году господдержка племзаводу будет оказана еще и в укрепление собственной кормовой базы.

Так что, по словам Боры Эдгеева, в условиях санкции появляются дополнительные возможности наращивать производство. Ну, а в повестке дня – успешное проведение расплодной кампании. Сохранить и приумножить поголовье – задача посильная как для овцеводов, так и табунщиков. Кстати, разведение лошадей калмыцкой породы – главное направление деятельности племзавода. В хозяйстве на сегодня 500 голов маточного поголовья лошадей. За счет молодняка – поголовье увеличится почти вдвое. А значит – предприятие приумножит свой доход, как и в прошлые годы, за счет реализации.

Тем временем, на пороге - очередной закупщик скота – молодой фермер из соседней Астраханской области Альмира Джумагалиева, выигравшая грант в конкурсе Агростартап в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Контракт на закупку 28 голов лошадей калмыцкой породы хозяйственники заключат в самое ближайшее время. Как они утверждают, санкции со стороны недружественных стран никак не скажется на производительности труда. Более того, рынок сбыта живого поголовья, а также мясной продукции в племзаводе имени 28 Армии будет расширяться