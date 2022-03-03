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4 апреля, 16:23
НовостиКультура

В рамках Фестиваля тюльпанов районы Калмыкии организуют свои торжественные мероприятия

В рамках Фестиваля тюльпанов районы Калмыкии организуют свои торжественные мероприятия

В Яшкульском РМО, на территории поселка Улан-Эрге 16 апреля состоится «День степи». Жители и гости, по словам начальника отдела культуры Уланы Манджиевой, окажутся в настоящем степном улусе, состоящем из кибиток, где и развернутся все праздничные представления.

Это и выступления самодеятельных артистов и звезд, спортивные соревнования, включая борьбу на поясах, стрельбу из лука, также состоятся скачки, гонки на верблюдах. А для тех, кто желает овладеть азами игры на домбре или ковроткачества будут открыты мастер-классы.

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