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25 октября, 20:50
НовостиСпорт

Впервые в Калмыкии прошел открытый Республиканский Чемпионат по рукопашному бою

Впервые в Калмыкии прошел открытый Республиканский Чемпионат по рукопашному бою

Участие в нем приняли около 30 человек в девяти весовых категориях. По итогам, в командном зачете первое место завоевала сборная Росгвардии, на втором месте коллектив Ойрат-Арены, бронза в активе у УФСИН. В номинации «Лучшая техника» победил росгвардеец Владислав Тигиев.

Стоит отметить, что в турнире также принял участие и известный боксер Богдан Ильзитинов. Он завоевал первое место в весовой категории до 55 килограммов.

 

 

 

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