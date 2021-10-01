Впервые в Калмыкии прошел открытый Республиканский Чемпионат по рукопашному бою

Участие в нем приняли около 30 человек в девяти весовых категориях. По итогам, в командном зачете первое место завоевала сборная Росгвардии, на втором месте коллектив Ойрат-Арены, бронза в активе у УФСИН. В номинации «Лучшая техника» победил росгвардеец Владислав Тигиев.

Стоит отметить, что в турнире также принял участие и известный боксер Богдан Ильзитинов. Он завоевал первое место в весовой категории до 55 килограммов.