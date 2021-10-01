Режим ограничений в республике продлён до 28 ноября

В Калмыкии вступили в силу поправки в Указ главы региона Бату Хасикова о дополнительных мерах по борьбе с COVID-19. Они ужесточают правила проведения массовых мероприятий, вносят коррективы в деятельность культурных, спортивных и торговых организаций и сферы услуг. А ещё пришло время QR-кодов.

Татьяна Шахныкова возглавляет ресурсный добровольческий центр. По её словам, за полтора года пандемии здесь принято более 40 тысяч заявок с просьбой в доставке продуктов, приобретении лекарств, оплате коммунальных платежей и даже выносе мусора. Маломобильные граждане и пенсионеры, вынужденные ограничивать своё пребывание вне дома - это те, с кем волонтеры, в основном, студенты, работают постоянно. У ребят общий чат и при первой необходимости они на месте.

После недолгого затишья волонтёрский корпус Калмыкии снова готов высадить десант помощи. В период с 30 октября по 7 ноября, рекомендуется, по возможности, находиться дома и максимально ограничить контакты.

Теперь посещение свадебных церемоний, культурных и спортивных мероприятий предусматривает наличие QR-кода, свежего ПЦР-теста, справки о прививке или медотводе. В Калмыкии повышаются требования и к обязательной вакцинации работников сферы услуг - не 60%, как было летом, а 80%.Эта мера не коснётся тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Это касается и детей, которые ушли на каникулы с субботы. За отведённое время, говорят в Управлении Роспотребнадзора, важно не только прервать потенциальные цепочки заражений, но и увеличить число вакцинированных. Их в регионе пока не более 50%, при 80-ти необходимых.