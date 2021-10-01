Стали известны имена самых метких лучников Калмыкии

Теперь спортсмены будут защищать честь Калмыкии на всероссийских состязаниях

Всего 23 участника, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, со всей республики собрались в Элисте на турнире, посвященном памяти Сергея Акста, который во Всероссийской параспартакиаде принес первую победу сборной Калмыкии. До трагедии, которая произошла полтора года назад, работал детским тренером. Делился с воспитанниками мастерством, в том числе по стрельбе из лука. Сейчас ребята продолжают его дело.

Когда наблюдаешь за этим состязанием, кажется, ничего сложного. Натянул тетиву и поразил цель. На самом деле - не все так просто. Стрельба из лука требует от спортсмена хорошей физической подготовки, техники и точного расчета.

Такие навыки первокурсник Басанг Андиев отрабатывает с 5 класса. Он призер различных соревнований. А влюбился в этот вид спорта сразу, как только по телевизору увидел олимпийские игры. И не собирается расставаться с луком.

А Наталью Горяеву, которая на чемпионате заняла второе место, стрельба из лука научила дисциплине и стойкости. Этим видом спорта она заразила 11-летнего сына Эрдема. Говорит, что дома без спора на эту тему не обходится. А советы мальчика мама всегда берет на вооружение.

Через популяризацию данного вида спорта, возрождается традиция наших предков, которые всегда славились меткостью, говорит руководитель общественной организации «Союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука» Санал Очиров. Еще пять лет назад, когда была создана федерация, не было ни одного разрядника. А сейчас желающих заниматься очень много. И дети, и взрослые берутся за лук и стрелы, которые считались основным орудием кочевников.

Многие участники чемпионата выполнили норматив кандидата в мастера спорта. 4 человека – победители в классической дисциплине и в блочном виде – будут защищать честь Калмыкии на Всероссийских соревнованиях в январе в городе Орел. А Валерий Ткачев, получив первый спортивный разряд, представит республику на Первенстве страны среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.